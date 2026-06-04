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Balacera en Valparaíso terminó con una joven de 19 años fallecida: hay otros 7 heridos

De acuerdo con los primeros antecedentes reunidos por la Fiscalía, siete ciudadanos chilenos y un ciudadano venezolano fueron atacados por ocupantes de un vehículo en movimiento. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Rodelillo con María Labrín.

Eduardo Córdova
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Balacera en Valparaíso terminó con una joven de 19 años fallecida: hay otros 7 heridos

Una joven de 19 años murió y otras siete personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche del miércoles en Cerro Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso.

Según los antecedentes preliminares de la Fiscalía, siete ciudadanos chilenos y un ciudadano venezolano fueron atacados por desconocidos. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Rodelillo con María Labrín.

Además, los disparos habrían sido efectuados por ocupantes de un vehículo en movimiento. Por ahora, las circunstancias exactas del ataque siguen siendo materia de investigación.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, José Uribe, confirmó que se realizan diligencias para identificar a los responsables. En ese contexto, indicó que “estamos investigando con Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer los autores del hecho y poder detenerlos”, recogió Radio Cooperativa.

Posteriormente, las ocho víctimas fueron trasladadas al Hospital Carlos Van Buren. Allí recibieron atención médica de urgencia.

Sin embargo, una joven de 19 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Su deceso fue confirmado en el recinto asistencial.

Asimismo, dos de los sobrevivientes permanecen en riesgo vital. Mientras tanto, el resto de los afectados continúa bajo observación médica.

Por otra parte, el Hospital Carlos Van Buren entregará durante la mañana de este jueves una actualización sobre el estado de salud de los lesionados. En paralelo, las policías mantienen las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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