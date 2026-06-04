Milagro en el Everest: Hombre fue rescatado tras ser dado por muerto y pasar 6 días desaparecido 

Como un verdadero milagro se puede describir la historia de un guía local de Nepal, llamado Dawa Sherpa. El hombre, de 52 años, fue rescatado tras pasar 6 días desaparecido en el Monte Everest, cuando incluso había sido dado por muerto.

Según informó la BBC, Sherpa había alcanzado la cima de la montaña más alta del mundo, y se disponía a descender.

Sin embargo, no logró llegar hasta el denominado Campamento 3, y se le perdió el rastro a cerca de 7.500 metros de altura.

En total, transcurrieron 6 días sin saber de su paradero, e incluso un escalador que coincidió con él lo había dado por fallecido. Además, su esposa ya había pedido la extremaunción.

De manera inesperada, el guía nepalí fue avistado arrastrándose lentamente por el hielo de una cascada congelada, en un punto ubicado a 11 kilómetros del lugar en el que se había perdido su rastro.

“Nadie ha sobrevivido solo a esa altitud en el Everest. Es un milagro que haya sobrevivido seis días solo y descendido sano y salvo”, comentó una de las autoridades nepalíes luego del rescate.

En tanto, desde la empresa que coordinaba las labores de búsqueda señalaron: “Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro”.