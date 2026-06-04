Home Internacional "milagro en el everest: hombre fue rescatado tras ser dado por mue..."

Milagro en el Everest: Hombre fue rescatado tras ser dado por muerto y pasar 6 días desaparecido 

El guía local Dawa Sherpa, de 52 años, logró ser rescatado tras ser avistado arrastrándose lentamente por el hielo de una cascada congelada, a 11 kilómetros del lugar en el que se había perdido su rastro.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Milagro en el Everest: Hombre fue rescatado tras ser dado por muerto y pasar 6 días desaparecido 

Como un verdadero milagro se puede describir la historia de un guía local de Nepal, llamado Dawa Sherpa. El hombre, de 52 años, fue rescatado tras pasar 6 días desaparecido en el Monte Everest, cuando incluso había sido dado por muerto.

Según informó la BBC, Sherpa había alcanzado la cima de la montaña más alta del mundo, y se disponía a descender. 

Sin embargo, no logró llegar hasta el denominado Campamento 3, y se le perdió el rastro a cerca de 7.500 metros de altura.

En total, transcurrieron 6 días sin saber de su paradero, e incluso un escalador que coincidió con él lo había dado por fallecido. Además, su esposa ya había pedido la extremaunción.

De manera inesperada, el guía nepalí fue avistado arrastrándose lentamente por el hielo de una cascada congelada, en un punto ubicado a 11 kilómetros del lugar en el que se había perdido su rastro.

“Nadie ha sobrevivido solo a esa altitud en el Everest. Es un milagro que haya sobrevivido seis días solo y descendido sano y salvo”, comentó una de las autoridades nepalíes luego del rescate.

En tanto, desde la empresa que coordinaba las labores de búsqueda señalaron: “Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Fiscalía de Brasil acusó a ejecutivo chileno de cinco ...

Germán Naranjo, quien fue un alto directivo de la empresa pesquera Landes, fue detenido el 15 de mayo pasado en el aeropuerto internacional de Guarulhos. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva

Leer mas
Nacional
Balacera en Valparaíso terminó con una joven de 19 año...

De acuerdo con los primeros antecedentes reunidos por la Fiscalía, siete ciudadanos chilenos y un ciudadano venezolano fueron atacados por ocupantes de un vehículo en movimiento. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Rodelillo con María Labrín.

Leer mas
Triunfo
Matemático que acertó a los últimos tres campeones ent...

El modelo matemático que utilizó Joachim Klement contempla varias sorpresas para la cita planetaria, partiendo por un campeón que ganaría por primera vez el torneo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
0
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/