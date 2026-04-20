Squella llama a presentar pronto proyecto de ley que sancione a encapuchados

El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, llamó al Congreso avanzar en una iniciativa que sancione a las personas que ocultan su identidad en las manifestaciones.



En entrevista con La Tercera, el parlamentario abordó primero la detención de los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.



“Tomamos conocimiento de esta detención. Es una muy buena noticia. De alguna forma hace justicia respecto de lo que se vivió hace algunos días, algunas semanas. Con una ministra que paradójicamente, a partir, digamos, de esos actos de violencia, los chilenos la fueron conociendo”, señaló.

Avanzar en seguridad

El senador abordó los temas que se deberían avanzar en seguridad, como un registro nacional de vándalos. Y el antes mencionado proyecto que sancione a los encapuchados.



“Creo que se debería avanzar en sancionar a las personas por el solo hecho de ocultar su identidad en las manifestaciones públicas. O sea, el hecho de que una persona esté encapuchada ya no es únicamente como un agravante si es que comete otro delito. Sino que en sí mismo ocultar tu identidad debería ser un delito”, argumentó.



Al igual que el registro nacional de vándalos, señaló que son iniciativas que “deberían ingresar luego” a la Cámara. Squella entró en mayores detalles del posible proyecto, que iría aparte de Escuelas Protegidas.



“Es algo distinto. Tiene que ver no únicamente en las manifestaciones violentistas, no únicamente tienen que ver con recintos educacionales en cualquier orden. La imagen que nosotros tenemos de personas rompiendo el mobiliario público y privado, prendiéndole fogata en la mitad de la calle o exigiendo a la gente que se baje de sus autos para hacer el ridículo y así permitirle circular, eso se va a terminar”, explicó.

Proyecto de Reconstrucción Nacional

“Una manera de terminarlo es que cuando hay manifestaciones, que es totalmente legítimo y hay que promoverlas, se va sancionar a las personas que esconden su identidad. Porque si la estás escondiendo, evidentemente que estás poniendo en riesgo es la antesala de actos violentistas que empañan tanto la manifestación como la convivencia pública que se debería desarrollar en paz”.



El parlamentario se mostró optimista frente al avance de la principal iniciativa del Gobierno hasta el momento: la ley de Reconstrucción Nacional.



“Me da la impresión de que no va a ser muy estrecho. O sea, tanto en la Cámara de Diputados, es que no incluso empieza ya a mirar las declaraciones públicas que han hecho los integrantes de distintas bancadas, tanto en la Cámara como en el Senado. La verdad es que debería estar”, enfatizó.



En ese aspecto, espera que existan apoyos desde el Partido de la Gente (PDG) al considerar que se incluyen medidas que “están en la médula de lo que han señalado ellos desde que se presentaron el primer día en campaña, de ahí en adelante. Es más, muchas de las cosas que han sugerido en el fondo que se incluyan, son de las que podríamos decir un poco más disruptivas (…) Entonces yo creo que esos votos van a estar de todas maneras”.



Respecto a la fecha de despacho del proyecto, Squella se encuentra en la línea de los que consideran posible que pueda ser despachado el 1 de junio en un “escenario ideal”.



“Es ambicioso. En el fondo, en un escenario ideal, efectivamente los tiempos te dan. Con dos trámites constitucionales, es decir, evitando un tercero, una mixta, efectivamente te da. Y obviamente con discusión inmediata”, explicó.



“El decir que en un corto tiempo se va a aprobar también es una señal muy potente respecto de cuáles son las prioridades del gobierno”, agregó.