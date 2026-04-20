El exdiputado Cristián Labbé renunció al Partido Nacional Libertario (PNL) y acusó que cuando fue parte de la colectividad “di mi opinión, se me canceló de cierta manera”.



En su programa radial “Como día lunes”, confirmó que “renunció sin tanto bombo y platillo, porque no quería que fuera noticia”.



“Renuncié para tener cierta independencia política para poder dar mi opinión. Todos saben lo que pasó con el Partido Nacional Libertario, cuando yo no estaba de acuerdo con ciertos temas que se habían decidido por parte de la directiva”, explicó.



Labbé recalcó que “hoy políticamente soy independiente, pero eso no quiere decir que no le tenga gran aprecio al partido. Espero que les vaya bien a sus parlamentarios y a Johannes en la presidencia, como también al gobierno”.



Pese a ello, acusó que cuando era militante “di mi opinión, se me canceló de cierta manera y hoy prefiero tener independencia”.