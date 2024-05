Minsal: A 4.000 afectados por listas de espera ya se les regularizó la situación

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, sostuvieron en la tarde de este lunes una reunión con el director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Juan Torres, para analizar los avances respecto al sumario por la eliminación de atenciones que estaban en lista de espera en el Hospital Sótero del Río.



Luego del encuentro, Salgado anunció que, del total de 20 mil personas afectadas por la eliminación irregular de dichos listados, ya han sido reingresados al sistema cerca de 4 mil.



“Del total de esas personas que mencioné, a más de 4.000 personas ya se les ha solucionado el problema, y esperamos que eso vaya ocurriendo en el propio hospital en el curso de los próximos días, que es lo que yo le he solicitado al director”, dijo.



Respecto al proceso de reincorporación, Salgado indicó que “hay un call center que está dedicado exclusivamente al llamado de estas personas. Probablemente todas las personas no han sido llamadas: eso esperamos que ocurra, como dije, en un plazo breve”.



“Las vamos a llamar a todas, a cada una de esas personas se les va a llamar para comprometer una fecha de atención”, insistió.



“Hay un manejo de la lista de espera que es tradicional, tenemos establecido, pero en este caso particular el hospital tiene una extensión horaria para resolver específicamente a las personas por lo ocurrido”, explicó.



También el subsecretario de Redes Asistenciales se refirió a eventuales responsabilidades por el hecho ocurrido. “El sumario es un proceso privado. La información que hasta ahora tiene la Dirección de Servicios es que se ha avanzado de manera importante. Ya lleva una parte importante la fase investigativa y lo que yo he pedido es que a la mayor brevedad esa fase se culmine”.



“Lo que hemos pedido es que el fiscal, que está a tiempo completo, termine la investigación, el proceso investigativo. El sumario tiene varios pasos”, sostuvo.



“La investigación se cierra, el fiscal hace lo que se llama la vista fiscal y establece quiénes pueden ser responsables y propone ciertas medidas administrativas para que la autoridad las apruebe o no, y eso va a la Contraloría, que en definitiva establece si el sumario está bien hecho, si hay que continuar con otra investigación, y se cierra el sumario”, concluyó.