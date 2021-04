Piñera llama a respetar normas sanitarias: “Les pido a los jóvenes que actúen con responsabilidad y con solidaridad”

El Presidente Sebastián Piñera reiteró este miércoles el llamado a la ciudadanía a respetar las normas sanitarias en medio de la pandemia por Covid-19 y tras reunirse con trabajadores de la salud en la conmemoración por el Día Mundial de la Salud.



En su alocución en La Moneda, el Mandatario señaló que “nuestro Gobierno con el apoyo y aporte de mucha gente incluyendo los que nos acompañan, estamos impulsando con un gran sentido de urgencia, un proceso de vacunación masiva, para llegar a todos, que nos ha permitido vacunas a más de 7,1 millones de compatriotas”.



En ese sentido, el Jefe de Estado planteó que para combatir esta grave y mundial pandemia, “no basta con un proceso de vacunación masivo (…) tenemos que perseverar en muchas cosas, en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, en el aumento de camas críticas, en el fortalecimiento del Testeo, Trazado y Aislamiento, pero sobre todo, todos los ciudadanos tenemos que contribuir cumpliendo con responsabilidad nuestros propios cuidados personales”.



“A las generaciones jóvenes les pido que escuchen a los doctores, a las enfermeras, al personal de salud en las UCIs, que escuchen el dolor y la angustia de los pacientes internados en las UCIs, y también el dolor y la angustia de sus familias. Les pido a los jóvenes que actúen con responsabilidad y con solidaridad, que no jueguen con sus propias vidas, que cuiden su salud y también la vida de sus familias”, enfatizó.



Por lo mismo, resaltó que aquellos que insisten en actuar de forma irresponsable, y no respetan sus propias vidas y ponen en riesgo la vida de los demás, “les digo que Chile entero condena absolutamente su actitud” y que “van a tener la sanción que corresponde”.



Junto con el mensaje anterior, el gobernante destacó la autorización por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) de la vacuna de una sola dosis de CanSino, que permitirá la llegada de 1,8 millones de dosis al país.



“En Chile si todos entregamos lo mejor de nosotros mismos y actuamos con un espíritu unitario, con voluntad de colaboración, con un sentido de urgencia, podemos evitar el trágico dilema de la última cama”, señaló.



Además agradeció al personal de salud que cuida a los enfermos por Covid-19, agregando que “sabemos que no basta con el compromiso del personal médico ni con la acción del Gobierno. Se requiere también la máxima colaboración de las instituciones relevantes y muy especialmente el compromiso y colaboración de todos los ciudadanos, con una conducta responsable, con una conducta solidaria”, enfatizó.