Rectores se reúnen con Piñera: se mostraron cautos con el Pase de Movilidad

El Presidente Piñera se reunió este martes con los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, Ennio Vivaldi e Ignacio Sánchez, respectivamente, quienes le entregaron un documento con los principales resultados del proceso de diálogo realizado por ambas casas de estudio denominado “Tenemos que Hablar de Chile”. En la instancia, también participaron los ministros de Educación, Raúl Figueroa, y de Ciencia, Andrés Couve.



Ignacio Sánchez destacó que algunos de los hallazgos del proyecto muestran “una ciudadanía que está con incertidumbre, pero con esperanza de futuro, que se reconoce muy rica en diversidad en distintas características. Una ciudadanía que le exige y le pide a la política un cambio en términos de la convivencia, en términos de las prioridades, que quiere que el Estado se preocupe más solidariamente de sus necesidades y que ve en la educación un proceso de transformación y de cohesión social”.



Por su parte, Ennio Vivaldi señaló que “fue muy interesante la reunión. Resultó muy relevante para el Presidente escuchar una entrega directa de lo que fue esta experiencia ‘Tenemos que hablar de Chile’. Estamos felices y contentos de ser un pueblo que tiene muchos matices, no hay tal cosa como un sentimiento antagónico ni con ningún grupo dentro del país, ni tampoco con la inmigración y creo que eso habla muy bien de la estatura moral de los chilenos”.



Asimismo también destacó que este diálogo permite “aceptar nuestra heterogeneidad, reconocernos, respetarnos los unos a los otros e intercambiar ideas”.



PASE DE MOVILIDAD



Ambas autoridades universitarias fueron consultadas sobre la pronta implementación del Pase de Movilidad, anunciado por el Gobierno. Ambos se mostraron cautos con la medida.



Vivaldi indicó que “si uno trata de hacer un análisis global, a mí al menos me parece un aspecto positivo de implementar. Una medida como esta podría ser que sea percibida por la población literalmente como un premio para quienes sí se vacunan y eso realmente es algo que nos preocupa mucho desde nuestras universidades, que es ser un factor activo en las campañas pro vacunación”.



“Estamos en un panorama muy complejo y las opiniones técnicas tienden a ser más cautelosas y más reservadas”, haciendo alusión a que “epidemiólogos, infectólogos y especialistas han expresado una preocupación porque esto pudiera ser mal entendido como un relajo y por lo tanto que tenga un efecto adverso”.



El rector de la Universidad Católica se mostró de acuerdo con su par de la Universidad de Chile y declaró que “no cabe duda que la medida es esperada y necesaria para el país. El punto está en si la implementación debiese ser esta semana o la próxima, es la pertinencia del momento”.



Siguiendo con su argumentación agregó que “los expertos han mostrado su escepticismo de que este sea el mejor momento, básicamente por el número de casos. Lo que tenemos que insistir es en que estas son medidas que no significan que las personas puedan hacer lo que quieran, sino que más bien hay que mantener el distanciamiento y la responsabilidad de las conductas. Creo que la señal es que es importante vacunarse y que las personas vean que hacia el futuro, si están vacunadas, van a poder tener ciertas mayores libertades dentro de la responsabilidad”.



Sánchez finalizó puntualizando que “quizás el mejor mensaje para la población es tomar con cautela el pase y leer bien qué significa, que básicamente es no tener que pedir tanto permiso en la Comisaría Virtual, pero seguir acatando todas las indicaciones sanitarias”.