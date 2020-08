Santamaría: “Esta era una semana de decisiones y se ha visto en los hechos”

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, valoró que la Sala del Senado despachara este jueves el proyecto de reforma constitucional que otorga mayores atribuciones al organismo para que pueda dictar medidas sanitarias de cara a la realización del plebiscito del 25 de octubre.



“Yo había dicho que era una semana de decisiones y efectivamente se ha visto en los hechos”, dijo Santamaría en entrevista con Radio Usach.



Con respecto a los plazos para conocer el detalle de las medidas que impulsará el Servel, Santamaría explicó que “debiéramos tener preparado todo y resuelto esta especie de instructivo 45 días antes del plebiscito, vale decir el 10 de septiembre”.



“Pero nosotros nos hemos propuesto como Consejo Directivo sacar mucho antes estos instructivos, lo antes posible, sin perjuicio de que tenemos que consultar a la sociedad civil, queremos escuchar a los expertos, queremos escuchar sobre todo en el tema de protocolo de salud, queremos escuchar a los centros de estudio. En general, queremos que sea después de escuchar, poder dictar estas normas”, profundizó.



“Queremos que sea en los primeros días de septiembre porque inmediatamente de dictado este instructivo se va a publicar en el Diario Oficial y ahí va a estar incluso la posibilidad de reclamar si nos equivocamos en algo, si hay que corregir algo. Van a haber tres días para reclamar y después diez días para que resuelva el tribunal”, añadió.



PROTOCOLO SANITARIO



Consultado sobre si estaba consensuado con el Ministerio de Saludo el protocolo para la jornada del 25 de octubre, Santamaría afirmó que ya se presentó uno “bastante amplio” con el que se pretende “cubrir todo lo que significa desde que la persona sale de su casa hasta que vuelve a su casa sana y salva”.



Sin embargo, son varios los temas pendientes que deberán ser resueltos antes del 10 de septiembre. Uno de ellos es la votación de los contagiados por Covid-19.



“El tema de la votación de Covid positivo es complejo, es difícil y las personas tienen que entender que la decisión tiene que contemplar diferentes aristas. Además porque se ha tratado de manera distinta en Corea del Sur, en Galicia, el País Vasco, en República Dominicana, en los demás países donde ha habido eventos electorales durante la pandemia”, reconoció el presidente del Servel.



Santamaría reiteró que la posibilidad de votar por internet o por vía postal ya está descartada. “En Chile se establece, es una norma constitucional, que el voto debe ser personal, secreto, además informado y voluntario. No garantiza el secreto del voto ni el voto por internet, que además tiene otros problemas adicionales, ni el voto postal (…) Nosotros recibimos cientos de miles de cartas que llegan de regreso porque las personas no siempre viven y no siempre tienen el mismo domicilio electoral. Así que vamos a tener que buscar algún mecanismo”, señaló.



La propuesta de contar con vocales de mesa recuperados de la infección por coronavirus -tal como lo propuso el ministro Enrique Paris- tampoco ha llegado a buen puerto.



“Efectivamente fue una idea que nos planteó el ministro Paris. Yo creo que es una buena idea en general, (pero) nosotros estamos preocupados más bien de tener los vocales para las mesas. Son 45 mil y tantas mesas que van a estar en alrededor de 2.600 ó 2.700 locales de votación. Ahí va a ser muy importante resolver el tema de los vocales, porque de acuerdo a la ley los vocales son sorteados por las juntas electorales, no por el Servicio Electoral”, comentó Santamaría.



“Yo vería con calma ese tema, es probable que salgan sorteadas algunas personas que ya hayan desarrollado inmunidad. Lo importante es entender que el plebiscito es de todos y de todas. Y que eso implica desde hoy día empezar a prepararse para el 25 de octubre autocuidándose”, señaló.



FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS



A pesar de los avances de esta semana, el tema del financiamiento de las campañas todavía no está zanjado. Al respecto, sostuvo que “todos tenemos que apurarnos”.



“Eso está en una mesa técnica en el Senado, donde se incorporó la Comisión de Constitución de diputados. Nosotros vamos a participar también en eso y se han dado esta semana para los efectos de llegar a un acuerdo de al menos establecer límites de gastos, límites de aportes y regular las personas que pueden aportar, algún mecanismo de fiscalización y, sin duda, de rendición de cuentas 30 días después de la realización del plebiscito”, planteó.



“Queremos regular también ahí parte de lo que es la campaña en redes sociales, de tal manera que yo espero y tengo confianza de que el Ejecutivo, los senadores y diputados van a cumplir con esto de darle integridad al plebiscito estableciendo el financiamiento de la campaña”, sentenció.