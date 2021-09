Violento robo en San Miguel: Delincuentes entraron a vivienda y maltrataron a menores de 3 y 5 años

Un violento robo ocurrió durante en la madrugada de este miércoles en la comuna de San Miguel, donde se vio afectada una familia que dormía en su vivienda.

Los hechos ocurrieron cerca de las 5:00 de la madrugada en calle Monja Alférez, cuando cinco individuos saltaron la reja perimetral y entraron a la casa forzando un ventanal. Allí, amenazaron al matrimonio y sus hijos de 15, 5 y 3 años, para luego llevarse especies y también el vehículo de la familia.

En el lugar, los antisociales agredieron a la familia, incluyendo a los más menores.

El subcomisario Jorge Inostroza precisó que los cinco delincuentes “estuvieron aproximadamente 10 minutos al interior del domicilio, donde si bien agredieron a las personas, no los maniataron, los dejaron solamente en el suelo para continuar con su actuar delictual”.

El adolescente de 17 años, víctima del delito, relató a Radio Biobío la violencia del actuar de los asaltantes. Por ejemplo, señaló que fue golpeado en reiteradas ocasiones y que fue amenazado y golpeado con un arma de fuego. Según comentó, despertó en medio del robo por los ruidos que escuchó.

“Abro la puerta de mi pieza, veo a los tipos armados… Cierro mi puerta con pestillo para tratar de cubrirme, pero los tipos patearon la puerta, la rompieron para luego intimidarme con arma de fuego“, dijo.

señaló que en un momento los asaltantes quisieron dirigirse a la habitación donde estaba su madre y sus hermanos más pequeños, por lo que se interpuso en el camino para evitarlo.

“No lo permití porque ya no estaba siendo víctima de un robo, estaba siendo víctima de terrorismo… Yo les decía llévense lo material, pero mi familia no. No me toquen a mi familia“, explicó.

Al finalizar, declaró, los asaltantes igual llegaron a ellos: “golpearon a mi mamá, a mi papá, zamarrearon a mis hermanos, niños de 5 y 3 años”.

El adolescente añadió que todos los asaltantes portaban armas de fuego y que ni él ni el resto de su familia resultó con lesiones de consideración tras el robo.

El personal policial se encuentra revisando las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para dar con los responsables del delito. En tanto, el robo fue avaluado en alrededor de $40 millones.