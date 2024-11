Abogada de Monsalve “teme por su seguridad” y pide “arresto domiciliario”

“Queremos que él tenga seguridad personal, porque como exsubsecretario y como una persona de alto conocimiento público, tememos por su seguridad”, afirmó María Inés Horvitz, abogada del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado este viernes por abuso sexual y violación.



Durante el receso en la audiencia en la que se le comunicaron los cargos por cuales es investigado su cliente, Horvitz expresó también su deseo de que Monsalve tenga un trato similar al que tuvo en su momento la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien cumplió la medida cautelar de arresto domiciliario por nueve meses, antes de que se le cambiara por prisión preventiva.



“Obvio, como la Cathy Barriga. Me gustaría mucho, a ver si él también tiene opción de ganarse algunas lucas porque se está arruinando”, comentó la abogada, junto con manifestar su molestia con el tribunal, por el trato hacia su cliente al momento de su detención, pues siempre ha estado dispuesto a colaborar.



“Entendemos que a menos que haya un peligro objetivo de fuga, de que él efectivamente no vaya a enfrentar la justicia, que se haya desaparecido, que se fuera de Chile, etc.”, entendería el proceder de la Fiscalía y la PDI, pero “él estuvo siempre en su mismo lugar, entonces ha colaborado”, subrayó.



En ese sentido mencionó que “cuando el fiscal Armendáriz estaba en el hotel, cuando le pidieron la chaqueta, él dijo dónde estaba. O el hisopado bucal. El hisopado bucal es un examen corporal que, si no tenía autorización de él, tendría que haber conseguido una orden”.



María Inés Horvitz, exintegrante del Consejo de Defensa del Estado, también sostuvo que mantiene la inocencia del exsubsecretario “absolutamente, hasta el final”.