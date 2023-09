Acto conmemorativo de los 50 años: Gobierno retiró de Contraloría contrato con productora

A cinco días de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Gobierno decidió retirar de Contraloría el contrato que posibilita la realización del evento ante la posibilidad de que sea rechazado.



Según dio a conocer el diario La Tercera, la actividad llamada “Por la democracia, hoy y siempre”, donde el Presidente Gabriel Boric invitará a firmar un compromiso por la democracia, aún no cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República, ya que no cumplía con los requisitos para ser aprobado.



Por lo mismo, aún se mantiene en suspenso la actividad que espera reunir a autoridades nacionales e internacionales, como también artistas y organizaciones de derechos humanos, en La Moneda.



El evento será organizado por la empresa “La Oreja” (Weise y Asociados Ltda.), firma conocida por organizar eventos masivos como festivales y conciertos.



Según la resolución N°16 de Contraloría, este tipo de contrato debe ser visto por el ente contralor para su toma de razón, lo que hasta ahora no ha ocurrido.



El medio también agregó que desde Presidencia explican que, efectivamente, hay diferentes interpretaciones sobre los contratos, y se retiraron los decretos para subsanar las observaciones y volver a ingresarlos de mejor manera.



Según lo informado por el Gobierno, el acto de conmemoración se realizará junto a familiares y colaboradores del fallecido expresidente Salvador Allende en el Patio de los Cañones.