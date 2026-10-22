Adolescente de 17 años muere baleado tras partido de fútbol en Lo Barnechea

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo en el tórax en la vía pública, en el sector del Cerro 18, en Lo Barnechea. El homicidio ocurrió durante la madrugada de este jueves, luego de que la víctima participara en una celebración posterior a un partido de fútbol.

Según los primeros antecedentes, el joven se encontraba en una multicancha de calle Circunvalación Sur. En ese momento fue abordado por al menos un desconocido, quien le disparó en reiteradas ocasiones, recogió Emol.

Tras el ataque, sus familiares lo trasladaron hasta un recinto hospitalario. Sin embargo, falleció antes de recibir atención médica.

Fiscalía ECOH investiga el homicidio en Lo Barnechea

Debido a las características del crimen y al uso de armas de fuego, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegó al lugar para realizar las primeras diligencias.

El fiscal Enrique Vásquez entregó detalles del ataque y señaló que la víctima se encontraba en la vía pública después de una celebración relacionada con un partido de fútbol.

“Una víctima adolescente de 17 años de edad, se encontraba en la vía pública posterior a una celebración de un partido fútbol. En ese contexto a lo menos un sujeto premunido de un arma de fuego efectúa disparos en su contra impactándole uno de estos en la región toráxica, impacto que le causa la muerte”, explicó.

Víctima mantenía antecedentes policiales

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el adolescente registraba antecedentes policiales y una orden vigente por homicidio. Además, era buscado por las autoridades.

En la investigación también participa el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI). Las diligencias buscan esclarecer la dinámica del ataque e identificar al autor de los disparos, quien hasta el momento no ha sido detenido.