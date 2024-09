Adriana Barrientos responde a Ignacio Gutiérrez tras críticas por dichos sobre Tonka: “No veo cuál es la maldad”

Adriana Barrientos respondió recientemente a las críticas de Ignacio Gutiérrez, luego de que el animador la cuestionara por asegurar que Tonka Tomicic habría pedido un supuesto crédito millonario para comprar un costoso vehículo.

En concreto, tras reaccionar a los dichos de la modelo, el animador de “Hay que decirlo” apuntó contra Barrientos, señalando que “me la hicieron a mí. Cuando estaba caminando en el fango, había gente que quería que caminara más en el fango. Eso no se hace y se devuelve”.

“Todos sabemos que Tonka hoy día está pasando un mal momento, y querer inventar, literalmente, una cosa para hacerle más daño a su imagen, creo que se acerca a la maldad”, añadió en el programa de Canal 13.

Bajo este contexto, en el reciente capítulo de “Zona de Estrellas”, Adriana se pronunció frente a las críticas de Gutiérrez, y comentó que “cuando uno comete un error o dice algo que no corresponde, uno pide disculpas y eso lo engrandece. En mi caso, yo no voy a pedir disculpas porque eso es así”.

En la misma línea, manifestó que “yo no veo cuál es la maldad o por qué Ignacio Gutiérrez me señala a mí como una persona con maldad”.

“Lo que yo estoy haciendo Ignacio es comentar que tu amiga tiene las cuotas al día, que sí está sujeta a créditos, y lamentablemente en Chile, no todos están sujetos a crédito porque no tiene la plata para pagarlo”, sostuvo.

Por último, mencionó que “aunque no tenga trabajo, la cabra se ha dedicado a pagar las cuotas. Así que un beso a Ignacio Gutiérrez, no puedes estar viendo maldad donde no la hay”.