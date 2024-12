Aduanas y PDI incautan zapatillas y ropa falsificada en casa de Punta Arenas previo a Navidad

Producto de un trabajo de inteligencia realizado por los equipos de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos de la Aduana Regional de Punta Arenas, se logró identificar una casa particular en Punta Arenas desde donde se vendían de manera ilegal productos de vestir falsificados.



Tras comunicar los antecedentes a los representantes de las marcas y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, se activó un operativo junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).



De esta manera, y justo en el período de ventas por la temporada de Navidad, los equipos de fiscalizadores de Aduana y los efectivos policiales llegaron este jueves hasta el domicilio, descubriendo que el living de la vivienda había sido acondicionado como una verdadera sala de ventas, con estanterías especiales para zapatillas y colgadores de ropa.



Luego de revisar todo el lugar y comprobar que el dueño de los productos no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara la adquisición del calzado y las prendas, se incautaron las mercancías ilegales halladas: 486 pares de zapatillas que imitaban como como Nike y Adidas, 50 conjuntos deportivos que emulaban a Emporio Armani y 12 unidades de camisetas deportivas de Colo Colo y la Universidad de Chile.



Todo esto fue avaluado en casi $ 16 millones. En tanto, el involucrado identificado con las iniciales M.I.V.M., fue detenido por los detectives y esta jornada es su control de detención.



El delegado presidencial regional (s) de Magallanes, Andro Mimica, resaltó el trabajo que ha realizado principalmente Aduanas con la Policía de Investigaciones y Fiscalía, coordinados a través de nuestro gobierno central. Estamos a fechas que son muy importantes antes de las navidades, por lo tanto, este golpe que se entrega hoy día no es solo contra la propiedad intelectual. También estamos protegiendo a las y los magallánicos, a las distintas Pymes y empresas que se dedican de forma formal al comercio de este tipo de productos. Queremos hacer un llamado a la ciudadanía, a que compren en comercios y locales establecidos”.



El director de la Aduana Regional de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, destacó especialmente “la labor de análisis de inteligencia que realizaron nuestros equipos de expertos, a partir de lo cual se activaron todas las coordinaciones necesarias con la Fiscalía, la PDI y las marcas, para concretar este operativo y desbaratar este punto de venta de productos falsos que afectan al comercio legalmente establecido”.



La jefa subrogante de la Región Policial de Magallanes, prefecta Karen Hernández Aravena, resaltó el trabajo coordinado entre Aduana, PDI y la Fiscalía que culminó con la detención de un ciudadano chileno. “Al análisis de distintos tipos de información, análisis de redes sociales, de documentación, se pudo detectar que estaban comercializando alrededor de 500 zapatillas y 50 buzos, de manera fraudulenta. El llamado a la ciudadanía es a comprar siempre en locales establecidos y exigir la boleta”.



“Permanentemente estamos realizando este tipo de fiscalizaciones y operativos con estas dos instituciones y que tiene siempre resultados muy beneficiosos para la comunidad, para retirar productos ilegales de circulación y evitar que personas obtengan ingresos que pueden ser utilizados para la ejecución de algún otro tipo de evento”, agregó finalmente el Fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González.