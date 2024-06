Aguilera y vacunación contra la influenza: los grupos más lentos han sido las embarazadas y adultos mayores

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a los casos de streptococcus pyogenes, conocida como la “bacteria asesina”, que puede agravar los casos de influenza.



En entrevista con Radio Duna, Aguilera comentó sobre lo ocurrido en Chillán donde cinco personas murieron por casos asociados a la influenza y aclaró que no todos ellos fueron por esta bacteria.



“Hay un caso en particular que la persona fue policonsultante, es decir, que fue una vez con un cuadro, y volvió en otra oportunidad. Y por eso la gente, la familia, con justa razón está levantando el antecedente de que ellos piensan que hubo un problema en el acto médico. Por eso nosotros lo tenemos en auditoría esa situación. Es decir, que hay que investigar esas causas”, indicó.



La secretaria de Estado explicó que algunos casos “son fulminantes. O sea, son muy rápidos. Y ciertamente que es una situación que es problemática, y a nosotros lo que nos interesaba al dar la alerta es que los clínicos fueran más proactivos en la atención del paciente”.



Respecto a la vacunación contra la influenza, afirmó que “hay dos grupos que han sido más lentos este año”, las embarazadas y los adultos mayores.



“Hay mucha renuencia a vacunarse durante el embarazo. También de los mismos médicos que no les gusta indicar la vacunación”, añadió.



La titular de Salud aseveró que “hay mucho temor al uso de medicamentos durante el embarazo y vacunas. Entonces eso lleva a que sea difícil vacunar a las embarazadas, a pesar de que la influenza tiene un curso más grave”.