Al menos siete heridos dejó vuelo que despegó de Madrid: Debió aterrizar de emergencia en Brasil debido a “fuertes turbulencias”

Al menos siete personas resultaron heridas producto de “fuertes turbulencias” en un vuelo de la aerolínea Air Europa, que despegó desde Madrid a Montevideo. Producto de las circunstancias, la aeronave, un Boeing 787-9 Dreamliner, debió aterrizar de emergencia este lunes en la ciudad de Natal, Brasil.

“Como consecuencia del suceso, se han registrado siete heridos de diversa consideración, así como un número aún indeterminado por contusiones leves”, indicó la empresa mediante un comunicado, donde detalló que se tomó la decisión de desviar el vuelo UX045, con 325 personas a bordo.

De acuerdo con información preliminar de la Cancillería de Uruguay, a la que accedió AFP, al menos 27 personas recibieron algún tipo de atención hospitalaria. Por medio de una nota, la Cancillería uruguaya informó que los pasajeros “que necesitaron de atención médica fueron trasladados de inmediato al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel de la ciudad de Natal y están siendo atendidos”.

Desde Air Europa indicaron que el avión “permanecerá en revisión” para determinar el alcance de los daños. Según consignó Emol, todos los pasajeros sufrieron politraumatismos, aunque se desconoce si hubieron lesionados de gravedad.

En redes sociales, diferentes pasajeros y familiares se quejaron de estar “varados” y sin ninguna información de la aerolínea.

