Alcalde de San Bernardo afirma que Plan Calle sin Violencia fracasó en la comuna

Este fin de semana en la Región Metropolitana cerró con cuatro homicidios consumados y dos frustrados en tiroteos.

Esta situación llevó al alcalde de San Bernardo, Christopher White, a declarar que el Plan Calles sin Violencia “fracasó” en su comuna. Por ello, insistió en la necesidad de evaluar la presencia militar para apoyar las labores de seguridad.



En entrevista con Radio Agricultura, el jefe comunal señaló que, en el caso de San Bernardo, “el Plan Calles sin Violencia tenía como objetivo fortalecer un cuadrante específico donde la tasa de homicidios había aumentado en los últimos años. Este plan pretendía congelar y reducir esa tasa, pero lamentablemente, en mi comuna, la tasa de homicidios aumentó en ese sector”.



“El plan fracasó. A lo mejor en otros lugares ha resultado. Pero en el caso de nuestra comuna no funcionó y probablemente es porque la realidad es distinta”, dijo.



“Como es distinta la realidad lo que nosotros planteamos, y lo dijimos el viernes en el Consejo de Seguridad, debiesen generarse planes especiales para situaciones especiales. Aquellos sectores donde existe mayor presencia de tasa de homicidios, en esos lugares debiese generarse un trabajo más fuerte”, añadió el alcalde.



También White insistió en la presencia militar para el apoyo a la seguridad. “De hecho, hace un año lo planteamos. En un principio fui muy cuestionado por mi sector político por esta definición, pero estoy completamente convencido y cada día más, viendo los resultados de La Araucanía, por ejemplo, que las fuerzas militares podrían cumplir una tarea importante de colaboración”.



“Si no nos quieren entregar herramienta a los municipios, bueno, que los militares colaboren con las policías e infraestructura crítica, súper preciso. No está diciendo que los militares salgan a cualquier lugar”, complementó.



El alcalde aseguró que le planteó esto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le habría señalado “que el Ejecutivo había mandado al Congreso la discusión de esta norma infraestructura crítica y que llevaba ocho meses frenada en la comisión de Defensa del Senado”.



Al finalizar, el alcalde valoró la colaboración con las autoridades del Ejecutivo en materia de seguridad, como subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el delegado presidencial, Gonzalo Durán.



“Se nota una mano distinta a la hora de la conversación con los alcaldes. Me imagino que eso tiene que ver también con la formación de Carolina y de Gonzalo. Y la verdad que eso también a uno le da esperanza porque efectivamente es lo que había visto uno, que hay muchas ocasiones donde se elaboran estrategias que carecen un poco de la realidad donde están ocurriendo las dificultades”, manifestó White.



“Entonces, tener una conversación más fluida, por supuesto que da esperanza y también nos entrega mayores herramientas para enfrentar esta terrible problemática que estamos viviendo”, finalizó.