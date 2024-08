Alfredo Castro realiza descargo y revela la baja pensión que recibe: “Después de imponer por 30 años…”

El actor nacional, Alfredo Castro, arremetió en contra de las AFP y reveló la baja pensión que recibe, luego de haber cotizado durante 30 años.

En una conversación con Ignacio Franzani en “El Chile Que Viene”, el destacado intérprete, de 68 años, abordó diferentes temas de la contingencia, y criticó duramente al sistema de pensiones y a la derecha política.

Por un lado, en torno a la reforma de pensiones, y según consignó Radio Cooperativa, Castro manifestó que “con la derecha no tengo ninguna esperanza de que se apruebe, llevan 40 años obstaculizando toda reforma”.

“Esta es una explotación, es un robo que inventó la dictadura para robarle plata a los chilenos”, añadió.

Posteriormente, respecto al monto de su jubilación, comentó que “yo tengo una pensión de 152 mil pesos mensuales, después de imponer por 30 años, mientras pude hacerlo… y además me cobran por darme la pensión”.

“Me dijeron en la AFP que la plata no era mía y que yo los había contratado para administrar esa plata”, sostuvo.

En la misma línea, expresó que “entonces todos los eslogan de la derecha que ‘con mi plata no’ y toda esa estupidez son puros eslogan. Me gustaría que la derecha tuviera argumentos ideológicos, políticos, reales para no aceptar la ley de jubilación, de pensiones, de salud, ¿por qué no aceptan?”.

Por otra parte, sobre la próxima elección presidencial de 2025, el actor admitió que es un “viudo de Salvador Allende y Bachelet”, y aseguró que Carolina Tohá, Camila Vallejo y Tomás Vodanovic, son “muy buenos candidatos” en la izquierda.