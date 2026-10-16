Andrea Marocchino presenta querella contra “Pancha” Merino por injurias graves: pide tres años de cárcel

El empresario italiano Andrea Marocchino presentó una querella por injurias graves contra su expareja, la actriz Francisca “Pancha” Merino. El recurso fue declarado admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Se basa en declaraciones que la panelista realizó en el programa Primer Plano.

Según el escrito judicial, Marocchino y sus abogados solicitan una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio. Además de una multa de 100 unidades tributarias mensuales (UTM). La querella también contempla la posibilidad de que el tribunal determine otra sanción dentro del mismo grado.

¿Por qué Andrea Marocchino presentó una querella contra “Pancha” Merino?

La acción judicial se relaciona con los comentarios que Merino realizó en Primer Plano, de Chilevisión, al referirse al término de su relación con el empresario italiano.

En esa oportunidad, la actriz cuestionó la conducta de Marocchino durante la separación. También afirmó que él le había asegurado que era un hombre comprometido con la relación.

“Me repetía días completos que él era un hombre con hache mayúscula, que asuma, su hombre con hache mayúscula, después que me dejó botada y se fue con su polola promotora, que la tenía hace tres meses antes de separarse de mí”, sostuvo en el programa.

Luego, Merino agregó: “O sea que me cagó y me gorreó, que la polola, la Beatriz Muñoz que es promotora de 40 años lo haya ayudado a hacer el aseo”.

Estas declaraciones constituyen el fundamento de la querella presentada por Marocchino, de acuerdo con los antecedentes descritos en el escrito judicial.

¿Qué sanción solicita Andrea Marocchino?

La querella busca que la justicia sancione a Merino por el delito de injurias graves. La petición contempla tres años de reclusión menor en su grado medio y una multa de 100 UTM, aunque la pena solicitada no equivale a una condena.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible el recurso, lo que permite que siga su tramitación judicial. Esta resolución no implica que el tribunal haya establecido la responsabilidad penal de la actriz.

Por ahora, los antecedentes disponibles no detallan una resolución definitiva sobre el fondo de la querella ni una eventual sentencia contra Merino.