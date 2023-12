Ángeles Araya y su paso por el matinal “Tu Día”: “Se fue modificando la idea original”

La animadora de televisión, Ángeles Araya, estuvo invitada recientemente a “Sin Dios Ni Late”, programa en el que profundizó acerca de una de las etapas que vivió en Canal 13, al asumir la conducción del matinal “Tu Día”.

En su conversación con Daniel Fuenzalida, la periodista reveló que se sintió triste cuando llegó a dicho espacio, pues tuvo que abandonar el programa “Aquí Somos Todos”. “Me dijeron: el ‘Aquí Somos Todos’ termina para ti. Yo pensé que estaba despedida, obvio (…) ‘Tenemos otro proyecto asignado para ti’. Se presenta el proyecto de ‘Tu Día”, señaló, según consignó Publimetro.

Asimismo, detalló que “me fui a mi casa llorando, salí y me subí a mi auto y me puse a llorar, pero los contratos son los contratos”.

“Yo no me quería ir, me tuve que ir, lo acepté. Fue un desafío profesional, yo dije: ‘voy a hacer todo lo que esté en mi para que resulte’”, añadió.

Por otra parte, respecto a cómo fue su experiencia en el matinal, comentó que “lamentablemente, se fue modificando la idea original por la cual estábamos trabajando. Al principio le fue bien, pero no tenía el espacio para moverme tampoco”.

Sin embargo, aseguró que se encuentra tranquila por el desempeño que tuvo en “Tu Día”, al mencionar que “dije lo que tenía que decir, hice lo que tenía que hacer, mostré las apreciaciones en su minuto, y no depende de uno”.