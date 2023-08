Angélica Sepúlveda y la razón por la que no ingresó a “Gran Hermano”: “Estuve varias semanas en conversaciones”

Una inesperada declaración fue la que realizó en sus redes sociales Angélica Sepúlveda, quien sorprendió al revelar que estuvo cerca de ingresar al reality de Chilevisión “Gran Hermano”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, y luego de que surgieran diferentes rumores en torno a su regreso a la televisión, la ex “1810” se sinceró con sus seguidores y confesó que mantuvo largas negociaciones con la producción del popular programa.

“Chiquillos y chiquillas lindas, ustedes saben que siempre voy con la verdad y no me gustan los rodeos. Muchos me escriben preguntando a qué reality voy a entrar, porque me quieren ver en TV”, partió diciendo, de acuerdo a lo consignado por Página 7.

Asimismo, aseguró que “la verdad es que estuve varias semanas en conversaciones con CHV para entrar a ‘Gran Hermano’. Al comienzo no me convencieron mucho, luego vi unos capítulos, hablamos de fechas, dinámica del programa y dinero”.

“Mi participación iba a ser como concursante, no visita”, añadió. Sin embargo, relató que “finalmente no hubo quórum y todo quedó en cero”.

“Lo cuento porque soy de ir de frente y porque ustedes, a quienes respeto por el cariño y apoyo que me entregan a diario, merecen siempre la verdad”, cerró.