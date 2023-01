Apruebo Dignidad espera que el Presidente Boric otorgue más indultos a presos del estallido

Parlamentarios de la coalición de gobierno Apruebo Dignidad esperan que el Presidente Gabriel Boric otorgue más indultos a personas vinculadas a delitos en el marco del estallido social.



La diputada Claudia Mix, de Comunes, manifestó que “no es un error que el Presidente cumpla con su palabra. El error es no seguir indultando, hay más familias que esperan”, consignó El Mercurio.



Nathalie Castillo, diputada del Partido Comunista (PC), sostuvo que el Mandatario “puede recurrir las veces que lo considere -a indultar- y que en la reciente determinación contó y cuenta con todo el respaldo de nuestro sector… Siempre vamos a esperar una reconsideración sobre nuevos indultos a las y los presos de la revuelta”.



Indicó que es necesario “no confundir el debate”, en el sentido de no mezclar el tema de los indultos con los diálogos relacionados con la seguridad.



El diputado Boris Barrera (PC) señaló que “si hay más personas que creen que pueden optar a un indulto, están en su derecho, y el Presidente también tiene la atribución de poder otorgarlos”.



En tanto, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, afirmó que “sería lamentable que se abra una discusión acerca de la legitimidad de la facultad presidencial de aplicar el indulto”, situación que está siendo planteada por parlamentarios de la oposición.



Agregó que “éramos partidarios de una ley de amnistía para resolver los asuntos pendientes en el contexto de las revueltas del 2019 como una situación excepcional”, pero como no se avanzó “apoyamos las medidas que el Presidente acaba de tomar”.



Sin embargo, desde Socialismo Democrático, la otra coalición oficialista, no están de acuerdo con la idea de más indultos. El diputado Raúl Soto (PPD) aseveró que “no debe haber más indultos, el costo político de esta decisión ha sido demasiado grande para el Gobierno, y eso se puede traducir en costos para el país en un año que va a ser muy complejo”.