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Araya: “La señal que se está dando es que el Socialismo Democrático no quiere combatir el crimen organizado”

El senador del PPD, que fue removido de la presidencia de la Comisión de Constitución, en conversación con Tele13Radio, dijo que “la señal que se está dando es que el Socialismo Democrático no quiere combatir el crimen organizado. Yo los emplazo a que me digan en qué otros temas, además de la reforma constitucional, le he dado mayoría a la derecha. Salvo en estos temas de seguridad pública, porque entiendo el problema que hay”.

Patricia Schüller Gamboa
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Araya: “La señal que se está dando es que el Socialismo Democrático no quiere combatir el crimen organizado”

El senador Pedro Araya (PPD), removido de la presidencia de Comisión de Constitución, acusó al Socialismo Democrático de alejarse del diálogo y la libertad de expresión.

“¿En qué minuto el Socialismo Democrático pasó a ser el Socialismo autoritario, el Socialismo menos democrático? Donde divergir, conversar, proponer ideas, llegar a acuerdos, que es la esencia de la democracia, se transformó en un pecado para algunos”, cuestionó en entrevista con Tele13 Radio.

Añadió: “¿En qué minuto el Partido Socialista pasó de ser un partido que defendía la libertad de expresión, los acuerdos, la idea, a ser un partido autoritario?”.

“¿Cuál es la razón, por qué se oponen a que uno llegue a un acuerdo con el Gobierno en un tema en que todos nos piden ponernos de acuerdo, que es la seguridad pública?”, inquirió.

“La señal que se está dando es que el Socialismo Democrático no quiere combatir el crimen organizado”

Para Araya, “la señal que se está dando es que el Socialismo Democrático no quiere combatir el crimen organizado. Yo los emplazo a que me digan en qué otros temas, además de la reforma constitucional, le he dado mayoría a la derecha. Salvo en estos temas de seguridad pública, porque entiendo el problema que hay”.

“Yo no soy de los senadores de centro izquierda que creen que este es un tema que inventó la prensa, que este es un tema que armó el Presidente Kast para atemorizar a los chilenos”, indicó.

Agregó que en la oposición de “lo que no se dan cuenta es que tienen de rehén a millones de chilenos que quieren vivir tranquilos”.

“La directiva del PPD estaba en pleno conocimiento de lo que estábamos conversando”

“Ayer tuvimos una reunión con el PPD. La directiva del PPD y el presidente del PPD me manifestó que ellos respaldaban el trabajo que venía haciendo. Que por lo demás, la directiva del PPD estaba en pleno conocimiento de lo que estábamos conversando en materia de seguridad porque el PPD entendía que había un problema y que había que buscar una solución”, contó

Agregó que “no es que acá el comité del PPD me quitó el piso, ayer tuvimos una conversación con Ricardo Celis para aclarar el tema, pero ellos entienden que esto es una decisión que tomó el Partido Socialista”.

“Acá hay un tema mucho más estructural y de fondo. Y que tiene que ver con que la oposición en general no tiene una idea clara respecto de qué hacer, como identificarse, como lograr mostrarse ante los chilenos sobre lo que estamos haciendo”, sostuvo.

Araya destacó “que no por nada vimos que la presidenta Bachelet tuvo que salir al rescate de Socialismo Democrático para tratar de llamar a la unidad. Porque se da cuenta también ella que probablemente de lo que está pasando que el Socialismo Democrático se ha ido desdibujando, donde no está siendo capaz de generar propuesta”.

“Mientras esté esa tensión permanente, obviamente va a ser muy difícil ir construyendo una ruta común respecto de cómo se enfrentan las situaciones”, finalizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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