Atención: últimos días para que párvulos concursen por un viaje a la NASA

Quedan pocos días para que niñas y niños que asisten a educación parvularia en establecimientos públicos o particulares subvencionados participen en el concurso “Haz que Despeguen” de Fundación Educacional Oportunidad. Y puedan ganar un viaje junto a su apoderado al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Estados Unidos, con todos los gastos pagados.

A la fecha, más de 24 mil párvulos ya han sido inscritos en www.hazquedespeguen.cl.

Desde hace cuatro años, esta iniciativa premia la asistencia destacada de 16 niñas y niños —uno por cada región del país- Y busca relevar la importancia de asistir regularmente a la educación parvularia. Etapa clave para el desarrollo integral y los aprendizajes futuros.

María de la Luz González, directora ejecutiva de la institución organizadora, señaló que “desde marzo, la campaña nos ha permitido recorrer el país e instalar una conversación que creemos fundamental: la importancia de que niñas y niños asistan todos los días a la educación parvularia. Ese es el mensaje que queremos que permanezca en la sociedad. El viaje a la NASA es un gran incentivo porque el desafío también es grande”.

“Asistencia regular desde los primeros años fortalece el desarrollo”

Agregó que “queremos que cada vez más familias comprendan que la asistencia regular desde los primeros años fortalece el desarrollo, los aprendizajes y las trayectorias educativas de niñas y niños”.

Quienes ganen el concurso, además de la visita al centro espacial de la NASA -que constituye el principal hito del viaje que realizarán junto a su acompañante en enero de 2027- visitarán Magic Kingdom de Disney, Legoland y diversos atractivos turísticos de Miami y Orlando.

¿Quiénes pueden participar?

Niñas y niños que asistan a educación parvularia en centros educativos públicos o particulares subvencionados, y que estén cursando desde el nivel medio menor a kínder.

¿Cómo participar?

Deben inscribirse en www.hazquedespeguen.cl hasta el 30 de junio de 2026 a las 23:59 hrs.