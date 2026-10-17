Avalancha en Portillo: Al menos tres muertos y cuatro heridos

Al menos tres muertos y cuatro heridos deja una avalancha que se registró en el sector de Laguna del Inca, cercano al centro hotelero y de esquí Ski Portillo, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las personas lesionadas están siendo atendidas y evaluadas por personal del SAMU, Serán trasladas a distintos centros asistenciales de acuerdo con la gravedad de sus lesiones, informó Radio Cooperativa.

Senapred reportó inicialmente cuatro personas fallecidas, pero el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, precisó: “Hubo una información errónea desde el SAMU, que reportó cuatro muertos y por eso la información que replicó Senapred fue incorrecta”.

“Son tres fallecidos y el total de personas afectadas fueron siete. Hay dos cuerpos rescatados y uno está en el agua, en este caso, de la laguna. Por su profundidad de 30 metros, no tenemos los implementos para rescatarlo. Hay que ordenar la diligencia a otra institución”, indicó, consignó el medio citado.

Senapred no descarta que haya más personas afectadas.