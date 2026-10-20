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Banco demanda a Tonka Tomicic por no entregar departamento arrendado en Vitacura

La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, luego de que venciera el plazo establecido para la entrega de los inmuebles, fijado para el 6 de septiembre de 2026.

Eduardo Córdova
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Banco demanda a Tonka Tomicic por no entregar departamento arrendado en Vitacura

El Banco BICE presentó una demanda contra Tonka Tomicic para exigir la restitución de un departamento arrendado en Vitacura, junto con tres estacionamientos y dos bodegas del mismo edificio.

La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, luego de que venciera el plazo establecido para la entrega de los inmuebles, fijado para el 6 de septiembre de 2026, según informó T13.

De acuerdo con los antecedentes de la demanda, la animadora no habría cumplido con la obligación de restituir las propiedades dentro del plazo establecido.

¿Por qué el Banco BICE demandó a Tonka Tomicic?

Según el documento judicial, Tomicic firmó un contrato de arriendo con la entidad bancaria el 31 de agosto de 2018. Posteriormente, el 17 de octubre de 2025, se inició un juicio para poner término al contrato.

En ese proceso se estableció que la conductora debía entregar el departamento, los estacionamientos y las bodegas el pasado 6 de septiembre. Sin embargo, según lo expuesto en la demanda, la entrega no se concretó.

Por este motivo, el banco presentó una demanda ejecutiva para obtener la restitución de los inmuebles, ya sea de manera inmediata o dentro del plazo que determine el tribunal.

El regreso de Tonka Tomicic a la televisión

La acción judicial se conoce mientras Tonka Tomicic continúa desarrollando su carrera televisiva en Mega, donde retomó su presencia en pantalla tras un periodo alejada de los medios.

La animadora estuvo vinculada mediáticamente al denominado caso Relojes, investigación en la que la Fiscalía finalmente no presentó cargos en su contra, según los antecedentes publicados sobre la causa.

En paralelo, Tomicic ha hablado públicamente de las dificultades económicas que ha enfrentado. Incluso, ha señalado que necesita conseguir más trabajos para recuperar su estabilidad financiera.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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