Benjamín Vicuña confirma que está iniciando una nueva relación: “Estoy conociendo a alguien maravillosa”

Luego de las recientes especulaciones acerca de su estado sentimental, el actor chileno, Benjamín Vicuña, se refirió a los rumores de su vida amorosa, y confirmó que está iniciando un nuevo romance.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el intérprete abordó el tema a la salida del teatro El Nacional, en Argentina, ante las preguntas de un reportero del programa trasandino “Socios del Espectáculo”, espacio en el cual surgieron las especulaciones.

“Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que bien”, manifestó Vicuña, y tras ser consultado por si el nombre de la mujer era “Anita”, el actor evitó confirmar dicha información, pero dijo que “así que nada, muy contento y muy feliz”.

Además, y respecto al rumor de que estaba con su nueva pareja hace siete meses, comentó sin entregar mayores detalles que “no, no, no. Nos estamos conociendo. Imagínate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”.

Cabe destacar que las especulaciones comenzaron este jueves en “Socios del espectáculo”, luego de asegurar que Vicuña estaba en una relación con una mujer llamada Anita, a quien habría conocido en un gimnasio.

“Una mujer alta, estilizada, cuerpo fitness, muy llamativa que ingresa al gimnasio y todos la miran. Rubia últimamente. La cuestión es que hacen un operativo para ingresar a ese lugar, primero él va acompañado de la mano, después la suelta cuando están por abrirse las puertas, ingresan al salón de musculación y ahí, cada uno por su lado. Al final, cuando están transpirados y congestionados, se vuelven a huir”, indicó sobre la relación el periodista Matías Vázquez.

Asimismo, Rodrigo Lussich, otro integrante del espacio televisivo, mencionó sobre la mujer que “hace siete meses ella estaba casada, se estaba separando. Estaba en el final de una relación, a pesar de que tiene dos hijos. Lo conoció al famoso, empezaron un ida y vuelta y no blanquean todavía, del todo”.