Bombo Fica entrega detalles del problema de salud que sufrió en Europa: “Tenía los ojos con sangre”

El comediante Daniel “Bombo” Fica será uno de los invitados este viernes en el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, y durante su participación en el programa, se referirá al delicado problema de salud que sufrió hace algunas semanas en España.

Fica se encontraba en dicho país el pasado mes de mayo, en el marco de una gira por Europa. No obstante, el humorista experimentó problemas de presión, complicación que incluso lo llevó a someterse a una cirugía.

Bajo este contexto, el comediante, en su conversación con Julio César Rodríguez, entregó detalles sobre lo ocurrido.

“Me destinaba a ir al aeropuerto porque teníamos un show en Suecia y empecé con un pequeño goteo de sangre”, manifestó Fica en el programa, según un adelanto al que accedió Radio Cooperativa.

En la misma línea, señaló que posteriormente se dirigió a un baño, instante en el que el sangrado se descontroló.

“Yo me tapaba las fosas nasales y la sangre empezó a irse al estómago, entonces no podía respirar (…) de repente voy al espejo y tenía los ojos con sangre y ahí ya me aterré”, mencionó.

A la vez, indicó que su familia lo trasladó a una clínica, donde lograron controlar el problema, pero esa misma noche la hemorragia regresó y tuvo que ir a un hospital público de Barcelona.

“Me explicaron que tenía una hipoxia nasal, en la cavidad derecha, pero no sabían dónde, entonces me colocaron los tapones, yo ya llevaba dos tapones, dos tapones, este era el tercero, me dieron reposo, tuve que suspender la función de Malmö y ver si podía viajar en tres, cuatro días más”, sostuvo.

En tanto, Fica tuvo que suspender en ese momento sus compromisos, luego de que volviera el sangrado, y finalmente fue operado el 28 de mayo.

Por otra parte, la citada emisora consignó que el comediante dio a conocer en el programa que planifica su retiro de los escenarios, algo que ocurrirá cuando cumpla 40 años de carrera.