Boric dice que expulsión de misión diplomática de Chile en Venezuela es “impropia de democracias”, pero no rompe relaciones

El Presidente Gabriel Boric dijo este martes en los Emiratos Árabes Unidos que la expulsión de la misión diplomática de Chile en Venezuela es “impropia de las democracias”, pero descartó romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.



Desde Dubai, donde se encuentra en gira, el Mandatario sostuvo que la expulsión “demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia, a la legitima crítica, que son elementos esenciales en una democracia. Yo creo que demuestra, además, tristemente, un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile”.



Reiteró la demanda de que los resultados electorales “sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno. Esto, en este caso se cumple mediante la publicación integral de las actas de las mesas de votaciones”.



En cuanto a los chilenos que viven en Venezuela, remarcó que “les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten, y de la misma manera, al pueblo venezolano, sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que realmente se respete”.



También expresó que “Chile es un país de diálogo y siempre será un país de diálogo. Cuando tenemos problemas o desafíos con otro país, lo razonable de cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos en conjunto. Hay problemas en los que, si no hay un involucramiento de las dos partes, sencillamente no se pueden resolver. Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones diplomáticas”.



“Acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos, ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias y en ese sentido, yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha dicho nuestro canciller Alberto van Klaveren”, agregó.

El canciller chileno sostuvo este lunes que la expulsión es “propia de regímenes dictatoriales”.