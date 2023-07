Boric por Caso Convenios: “Acá no se va a proteger a nadie indebidamente”

El Presidente Gabriel Boric se refirió al Caso Convenios en el marco de la investigación por las transferencias directas entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.



Durante la tarde de este lunes, en medio de la primera entrega de viviendas de emergencia tras las inundaciones por el sistema frontal, el Mandatario manifestó que “como Gobierno, y yo en particular, a propósito de los casos que han salido a la luz por la Fundación Democracia Viva en Antofagasta y donde quiera que salgan, acá no se va a proteger a nadie indebidamente”.



En ese sentido, precisó que “el hecho de que el ministro (de Vivienda, Carlos) Montes haya instruido un sumario para investigar la actuación del seremi del Maule, da cuenta justamente de eso” y advirtió que “acá hay que ser responsables y no meter a todas las personas en un mismo saco“.



Boric sostuvo que “no les quepa duda que en la medida en que existan antecedentes que lleguen a nuestro conocimiento, vamos a tomar las medidas que sean necesarias”.



“Eso vale para cualquier funcionario público, independiente de la confianza o cercanía que tengan con otras autoridades de Gobierno, partiendo por mí”, remarcó el Jefe de Estado.