Boric responde a Mas por pérdidas en el Fondo E: “Andar echándole la culpa a otro no construye nada y evade las responsabilidades”

El expresidente, Gabriel Boric, respondió a los dichos del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien culpó a la pasada administración de los malos resultados del Fondo E. Este suma una caída real del 10,39%, uno de los peores resultados desde su creación.

Según consignó 24Horas, Mas señaló que “decisiones que se tomaron en el gobierno anterior” explicaron el pésimo resultado del fondo más riesgoso. Y que provoca importantes pérdidas en personas que están ad portas de su jubilación.

Mas aseveró que estas “decisiones” fueron “corregidas al inicio de este Gobierno”.

“O si no el efecto podría haber sido mucho peor”, añadió.

La ciudadanía “está cansada de que le eche la culpa al empedrado”

Tras sostener un encuentro con la expresidenta, Michelle Bachelet y líderes de la oposición, Boric llamó al Ejecutivo a no culpar a la pasada administración.

“Cuando la gente escucha a un Gobierno, que lleva siete meses gobernando, echarle la culpa de todo al anterior, creo que saca sus propias conclusiones”, sostuvo el exmandatario.

Añadió que la ciudadanía “está cansada de que se le eche la culpa al empedrado. Y que no se hagan cargo de sus propias responsabilidades”.

“No voy a entrar a hacer comentarista de toda contingencia, pero me parece que cuando uno gobierna —y eso fue lo primero que yo le transmití a los ministros cuando en el 2022 comenzamos a gobernar— uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore”, subrayó.

Boric insistió. “Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza. Entonces, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer hoy día”, consignó 24Horas.

“Debemos conectar con la gente, hay mucha preocupación, hay mucha angustia. Hay gente que quiere volver a creer, que quiere volver a confiar, y nosotros tenemos que ofrecer eso. La política es para eso, la representación es para eso, y no podemos estar solamente con las orejas tapadas solo hablando; tenemos que escuchar. Ese es mi rol, a eso quiero dedicarme en este tiempo y en eso vamos a estar trabajando”, sentenció.