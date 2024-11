Boric y prisión preventiva de Monsalve: “Es una decisión correcta de tribunales”

El Presidente Gabriel Boric sostuvo la mañana de este miércoles que la orden de prisión preventiva contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, “es una decisión correcta” y reiteró que “en Chile nadie está por sobre la ley”.



Durante la promulgación de la ley que sanciona los funerales de alto riesgo, el Mandatario expresó que “el estado de Derecho en nuestro país funciona, en Chile quienes cometen delitos son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley”.



Durante el acto de promulgación que se realizó en la comuna de San Ramón, añadió que “eso corre para todas las personas sin importar quiénes sean, de donde vengan o el cargo que hayan ostentado, todos deben responder ante la justicia, porque en chile nadie está sobre la ley”.



“Por ello tengo la convicción que lo ocurrido ayer en la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde fue decretada una prisión preventiva como medida cautelar más gravosa mientras dure la investigación por el delito de violación, es una decisión correcta por parte de los tribunales”, agregó.



“Demuestra que acá nadie está por sobre la ley y que todas las instituciones tienen que colaborar sin nunca proteger a quienes delinquen sino proteger a las víctimas, en eso yo como Presidente estoy totalmente y cien por ciento convencido”, enfatizó.



“El estado de Derecho, la justicia, es parte de los atributos de nuestro país y esas instituciones tenemos que ser capaces de protegerlas, aunque cueste, aunque duela, porque son más permanentes que nosotros y son las que van a asegurar que Chile sea un país desarrollado”, concluyó.



Previamente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, entregó otra reacción oficial del Gobierno tras la prisión preventiva decretada en contra de su antecesor Manuel Monsalve, formalizado por violación y abuso sexual.



En un punto de prensa en La Moneda esta mañana, expresó que “tal como lo ha señalado el Gobierno anteriormente, este es una demostración que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado”.



Añadió que “después de dos extensas audiencias, el juez a última hora de la noche informó las razones en virtud de las cuales decretó la prisión preventiva de Manuel Monsalve”.



También resaltó que “la audiencia ha sido llevada a cabo de manera impecable por parte del juez Mario Cayul, tratando de combinar la rigurosidad de la investigación por parte del Ministerio Público y también proteger algunas consideraciones que están asociados a la víctima”.



Además, señaló que “el Ejecutivo no tiene si no que señalar que, por cierto, el que esta investigación avance, y avance rápidamente y que se determine las responsabilidades en un delito tan grave como abuso sexual y violación, es determinante para recuperar la confianza pública”.