Calama se sumó a La Reina y La Florida y decretó emergencia comunal

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS), se transformó en el primer jefe comunal del oficialismo en declarar estado de emergencia comunal por la crisis de seguridad.

De esta manera se sumó a la implementación de la medida que hicieron los alcaldes de La Florida y La Reina, Rodolfo Carter y José Manuel Palacios, respectivamente.

“Hace tiempo nuestra municipalidad planteó a nivel central la viabilidad de proponer un decreto de seguridad de emergencia territorial. Sin embargo, eso no tuvo una respuesta concreta, y en virtud de que otros municipios, como en el caso de Santiago, se están sumando a este esfuerzo, en Calama también se dictó este decreto de estado de emergencia en seguridad, porque los indicadores también señalan que existen delitos que aún no han tenido la suficiente baja”, dijo Chamorro a El Mercurio.



Según datos del primer informe nacional de homicidios consumados 2018-2022, del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, Calama se ubicó en 2022 entre las principales tasas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes (14,9). Encabezaron este listado las comunas de Arica (17,4) y Recoleta (16,9).



Por lo mismo, las autoridades en Calama han desplegado una serie de operativos de seguridad, como parte del denominado Plan Calles sin Violencia. No obstante, aún persiste –indicaron-una alta sensación de inseguridad en la población de esta comuna, que ya registra 18 homicidios en lo que va del año, siendo cuatro más que a la misma fecha del año pasado.



Mientras que para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Arica, el alcalde Gerardo Espíndola envió en los últimos días un oficio al Ministerio del Interior en que solicita la designación de un delegado especial para esta zona del país con el fin de erradicar el crimen organizado.



Lo anterior también apunta a enfrentar con dedicación exclusiva una ola migratoria a través de la cual, según autoridades locales como el gobernador regional, Jorge Díaz, “también ha ingresado el crimen organizado al país”.