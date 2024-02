Cantante Marisela donó 8 toneladas de comida a mascotas afectadas por incendios: “Chile, estoy contigo”

La cantante mexicana Marisela se enteró de los devastadores incendios forestales que afectaron la Región de Valparaíso. Por ello, decidió enviar una estratosférica donación en ayuda de los animales damnificados producto de los siniestros.

Su mánager, Paola Tapia, fue la encargada de coordinar la donación de ocho toneladas de alimento para mascotas. “Ella lo vio, se metió a redes sociales y mucha gente le escribía que no tenía comida para sus animales”, comentó en conversación con La Cuarta.

Frente a la compleja situación, la artista se preguntó: “¿Qué hago?, quiero ayudar, ¿le envió dinero a esta gente?”, pensó en primera instancia. Sin embargo, Tapia indicó que “no sabíamos si le iba a llegar a la gente o si lo iban a ocupar en lo que corresponde”, por lo que optaron por enviar ellos mismos los sacos de alimento.

“Ella me decía ‘Paola, he llorado todos estos días’, hoy también cuando le mandaba las fotos de los perritos, ellos son iguales que nosotros, ella los ama, y se siente feliz porque me dice ‘estoy haciendo llegar comida y para mí son personas’”, reveló su manager. Además, esclareció que el dinero “no fue una colecta con los fans, fue ella, de su bolsillo, y dijo ‘tomen, compren”, indicó el citado medio.

La enorme donación fue compartida a través de las redes sociales de la artista, en donde la intérprete agregó: “Chile, estoy contigo (…) Mi querido Chile, caray, quiero que sepan que mi corazón está con ustedes. Lo siento mucho por lo que está sucediendo, pero no están solos, ya saben que tienen mucha gente que los ama y yo soy una de ellas”.

“Le envió un fuerte abrazo a las familias afectadas en Viña del Mar y a sus alrededores, a través de las redes escuché que sus mascotas están sufriendo por esto y con mi equipo en Chile les vamos a enviar comida a todos”, cerró la artista.