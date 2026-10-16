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Carabineros concreta histórica incautación de drogas sintéticas en Temuco

El operativo permitió la detención de una mujer y el decomiso de más de 2 kilos de marihuana, 700 comprimidos de éxtasis y 300 gramos de ketamina. Además de vehículos, teléfonos celulares y elementos utilizados para el pesaje de drogas.

Patricia Schüller Gamboa
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Carabineros concreta histórica incautación de drogas sintéticas en Temuco

En el marco de una investigación originada por una denuncia anónima, Carabineros del OS7 Araucanía logró la detención de una mujer y la incautación de diversas sustancias ilícitas en Temuco.

El operativo permitió decomisar más de 2 kilos de marihuana, 700 comprimidos de éxtasis y 300 gramos de ketamina. Además de vehículos, teléfonos celulares y elementos utilizados para el pesaje de drogas.

El jefe de la Zona de Carabineros Araucanía, general Miguel Herrera Jorquera, destacó la magnitud del procedimiento, señalando que corresponde a la mayor incautación de drogas realizada por el OS7 en la región durante los últimos diez años, particularmente por la cantidad de sustancias sintéticas decomisadas.

Asimismo, relevó la importancia de la colaboración ciudadana en el combate al narcotráfico, subrayando que las denuncias anónimas constituyen una herramienta fundamental para orientar el trabajo investigativo y desarrollar procedimientos que permitan sacar de circulación sustancias que representan un riesgo para la comunidad.

La autoridad policial también reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra el tráfico de drogas, precisando que, durante su gestión, las incautaciones en la Región de La Araucanía han superado los 500 kilos de sustancias ilícitas.


Source Texto: Aton/Foto: Aton
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