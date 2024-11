Carlos Larraín: “A la ministra Tohá hay que dejarla ahí porque ella representa un nexo con la política anterior”

El histórico dirigente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, se opone a una eventual acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá y la defendió frente a sus críticos.



“A la ministra hay que dejarla ahí porque ella representa un nexo con la política anterior a la irrupción del Frente Amplio y eso hay que valorizarlo”, afirmó en entrevista con Radio Pauta.



El expresidente de RN afirmó no ser partidario “de la multiplicación de las acusaciones constitucionales. A la ministra hay que dejarla ahí ella viene del socialismo y el socialismo tiene sus arranques de cordura”, aseguró.



Añadió que la ministra Tohá “hoy día le pone un poquito -no de freno-, pero de embrague, a la improvisación y las chiquillerías que parece que plagan este Gobierno“.



Larraín profundizó en su defensa a la actual jefa de cartera de Interior, sin embargo, reconoció que no está en la mejor posición.



“Las cifras y las noticias no la ayudan, el crimen sigue disparado (…) Para la señora Tohá, leer el diario en la mañana debe ser como meter los dedos al enchufe. Pero esto no es solo culpa de la señora Tohá”, dijo.



El extimonel de RN señaló que la actual ministra del Interior es “de las personas más conversables que hay en el Gobierno, sin duda“.



Consultado por una posible acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, Larraín respondió que “al Presidente Boric no hay que acusarlo, hay que dejar que termine su Gobierno lo mejor que pueda. Hay que apostar por alguna figura como Carolina Tohá, para que corrija el rumbo”, explicó.



“El Gobierno se desestabiliza solo, mire usted lo que pasó con esa pobre señora que trabajaba para Monsalve. Yo creo que a los Presidentes no se les pone ni se les saca vía acusaciones constitucionales (…) Hay que dejar que termine su Gobierno, que por suerte es corto“, sentenció.