Caso Audios: Exfiscal Manuel Guerra renuncia a su trabajo en La Florida

El exfiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, comunicó su renuncia como jefe del Consejo Social y Comunal de La Florida, como consecuencia de los vínculos revelados con el denominado Caso Audios, que mantiene al abogado Luis Hermosilla en prisión preventiva.



Precisamente en el teléfono de Hermosilla se encontraron conversaciones entre ambos, luego de lo cual comenzó una investigación en su contra por el delito presunto de haber entregado información reservada sobre causas como Penta, Exalmar y Dominga.



“La existencia de un proceso penal en que soy investigado por hechos que han sido de público conocimiento los que en nada guardan relación con la Defensoría de la Gente (…) creo que es necesario dar un paso al costado para así no afectar este hermoso proyecto”, escribió Guerra en la carta que hizo pública en esta jornada.



El exfiscal acusó que durante este proceso ha observado “maliciosas y tendenciosas opiniones, que no solo buscan perjudicar a mi persona sino que al proyecto, las cuales tienen su fuente en mezquinos intereses políticos de los que abundan en una época electoral como la que enfrenta el país”.



Frente a esta decisión, desde el municipio agradecieron “el trabajo desarrollado durante este periodo” por Guerra, al tiempo que “informa a los vecinos que el programa de la Defensoría de la Gente continuará funcionando en forma normal a través de sus abogados, asistentes sociales y sicólogos”.



Destacaron que el jefe comunal instruyó un “concurso público para que a través de oposición de antecedentes el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) elija a la brevedad, libre y autónomamente a un nuevo titular de este importante programa municipal”.



Previamente, el expersecutor había dejado su cargo en la Universidad San Sebastián y también había renunciado al tribunal supremo del partido Amarillos por Chile.