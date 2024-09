Caso Madeleine McCann: Compañero de celda del principal sospechoso afirma que le confesó el secuestro de una niña

Un compañero de celda de Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann en 2007, aseguró que el sujeto le confesó que había secuestrado a una niña en un departamento de Algarve, Portugal, durante un robo.

Concretamente, según consignó Daily Mail, Lurentiu Codin, quien compartió celda con Brueckner en 2020, y que cumple condena por una violación cometida en 2005, declaró ante el Tribunal Regional de Breaunschweig que el hombre le reveló “haber secuestrado a una niña de un apartamento en el Algarve”.

Dicha zona corresponde a la que se encontraba de vacaciones la niña británica de 3 años con su familia al momento de la desaparición. A la vez, Codin afirmó que el sospechoso le dijo que estuvo en Portugal robando, “en una región donde hay hoteles y vive gente rica”.

“Dijo que no encontró dinero, pero que encontró a una niña y se la llevó. Dijo que dos horas más tarde había policías y perros por todas partes, así que se marchó de la zona”, añadió.

En la misma línea, mencionó que “me dijo que estaba con una persona con la que había tenido una discusión, supuestamente era su mujer”.

De acuerdo a sus palabras, Brueckner le preguntó si el ADN de un niño podría ser extraído desde “huesos enterrados”, y él respondió que sí. Además, aseveró que le pidió quemar su guarida después de salir de prisión.

Asimismo, detalló que el sospechoso del caso le comentó que tenía una van con la que secuestraba mujeres cerca de la ciudad de Hannover, Alemania. “Algunas se las quedaba y otras no, pero nunca dijo si las mataba”, señaló.

“Habló de niñas, no niños. No todas al mismo tiempo, siempre una a la vez. Me dijo de dos. Dijo que se había llevado a alguien y que había tenido relaciones sexuales con ella, pero no la mató”, puntualizó.

Respecto a la edad de estas víctimas, Codin precisó que “no quiero equivocarme, pero eran jóvenes, pequeñas. Digo, jóvenes”.

Cabe destacar que Brueckner cumple una condena de siete años de cárcel por un delito a de violación ocurrido en 2005, Paralelamente, está siendo juzgado por delitos sexuales no relacionados, cometidos en Algarve, entre el 2000 y 2017.