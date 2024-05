Caso Pío Nono: tribunal rechaza la solicitud de aplazar juicio de fiscal Chong

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago rechazó este martes la solicitud de aplazamiento del juicio por el Caso Pío Nono, donde el excarabinero Sebastián Zamora está acusado de empujar desde el puente al lecho del río Mapocho a un adolescente en el marco de las protestas por el estallido social.

Según Emol, a raíz de aquello, la titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, presentó una acusación contra Zamora, por homicidio frustrado. A la acusación, se unió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, en calidad de querellantes.



Chong solicitó aplazar la instancia judicial argumentando que estaba participando de otro juicio, pero que el “pasado viernes 10 de mayo la audiencia se suspendió por un problema de salud de una de las magistradas, informándosenos que la audiencia se reanuda el miércoles 15 de mayo”, reportó el medio Ex-Ante.



También agregó el medio, la persecutora sostuvo que “así las cosas, encontrándonos aún en etapa de producción de prueba, solicito a Us., retardar el inicio de la audiencia de juicio en la presente causa, para el miércoles 29-05-2024”.



Sin embargo, el tribunal determinó que el proceso judicial se inicie el próximo 22 de mayo, a partir de las 9:00 horas. Esta era la tercera solicitud de modificación de fecha.



Previo a este juicio, el fiscal Francisco Ledezma ingresó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ofreciendo un procedimiento abreviado a la defensa del ex uniformado, que incluía una pena de cárcel no superior a los cinco años.



Pero la defensa declinó dicho acuerdo, razón por la cual se realizará un nuevo juicio, ahora a contar del 22 de mayo.