Cathy Barriga transmite en vivo por Instagram llegada al tribunal y denuncia “descalificaciones y burlas”

Nuevamente caótica fue este miércoles la llegada de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, al Centro de Justicia para enfrentar la segunda jornada de formalización en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía pedirá su prisión preventiva.



Barriga llegó en compañía de su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín, quien comenzó a dar vueltas por el estacionamiento del Centro de Justicia con el fin de evitar a la prensa, mientras Barriga, fiel a su estilo, transmitía la llegada en vivo por Instagram.



Visiblemente molesta, la exjefa comunal aseguró que “lo que ha salido en los medios son descalificaciones y burlas”. Además, afirmó que su caso es “serio y no se le ha tomado el peso necesario”. Este martes, en otra caótica llegada, exigió que los medios publiquen su defensa.



En la audiencia de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Andrea Díaz, exadministradora municipal, y María Isabel Palma, ex directora de administración y finanzas y ex directora de control. En tanto, para Andrea Monsalve se solicitó firma mensual y arraigo nacional.



A pesar de que les imputó el mismo delito de fraude al fisco, por un monto de casi 31 mil millones de pesos, el tribunal accedió a la solicitud de la fiscalía debido a que colaboraron con la investigación. Además, el tribunal adelantó el plazo de investigación, que será de 120 días. Barriga también está imputada por falsificación de instrumento público.



Junto con Cathy Barriga, la situación procesal de otros dos imputados, Ana María Cortés, exdirectora de Secplac, y Luis Japaz, asesor y mano derecha de la exalcaldesa, se resolverá en las próximas horas, debido a que su participación es más grave, por lo que también arriesgan prisión preventiva.