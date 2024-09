Celis y salida del director de Conaf: “El daño causado fue irreparable”

Christian Little Cárdenas, quien hasta ahora se desempeñaba como director nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), renunció voluntariamente a su cargo, en medio de cuestionamientos sobre su gestión, particularmente relacionados con el megaincendio de febrero pasado en Valparaíso.



El diputado Andrés Celis (RN), quien fue miembro de la comisión investigadora del megaincendio, dijo que “la renuncia de Christian Little llega justo cuando se comienza a destapar la verdadera magnitud del desastre del megaincendio en Valparaíso, y por supuesto que esto deja abierta la pregunta de por qué esperó tanto. ¿Estaba intentando evitar algo? Su salida es necesaria, pero el daño causado es irreparable”.



La salida de Little se produce en un contexto de críticas, agravadas por la posible implicación de un funcionario de Conaf en el origen de los incendios y por las dificultades enfrentadas durante la emergencia.



“Little deja su cargo ahora que empiezan a aparecer los responsables directos de este desastre, y es evidente que debió haber asumido antes su responsabilidad. Se va en un momento crítico, mencionando también que ya estamos en una época de mayor riesgo forestal”, agregó el parlamentario.



Destacó que “esta renuncia no extingue su responsabilidad administrativa y, eventualmente, penal. Las investigaciones por su gestión deben seguir su curso y las sanciones podrán aplicarse si se encuentran irregularidades”.



Agregó que “el trabajo de la comisión fue clave, y aunque se discuta sobre responsabilidades administrativas, si es que existen responsabilidades penales deben perseguirse. Alguien tiene que responder, y eso no se soluciona con la salida del director”.



Finalmente, el parlamentario puntualizó que esta “fue una gestión completamente desastrosa, que cobró la vida de muchas personas y dejó a familias enteras en la ruina. Este desastre no solo se debió a las llamas, sino también a la ineficiencia y falta de liderazgo. Por respeto a las víctimas, debió haber dimitido en el momento en que se hizo evidente su incapacidad para manejar la crisis”.