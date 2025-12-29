Centros de interpretación paleontológica: lugares turísticos en Chile para aprender del pasado

Chile no solo destaca por sus paisajes naturales, sino también por su riqueza paleontológica.

En distintas regiones del país existen centros de interpretación y museos que permiten conocer fósiles, restos de dinosaurios y vestigios de ecosistemas antiguos.

Estos espacios se han consolidado como lugares turísticos en Chile que combinan ciencia, educación y turismo cultural, ofreciendo experiencias únicas para visitantes de todas las edades.

Monumento Natural Bosque de Pichasca (Región de Coquimbo)

Declarado Monumento Natural en 1985, este sitio conserva troncos petrificados de coníferas extintas y restos de dinosaurios.

El centro de interpretación del parque ofrece información sobre la flora y fauna prehistórica, convirtiéndolo en un referente de los lugares turísticos en Chile para aprender del pasado.

Cómo llegar: Desde La Serena se accede por la Ruta D-595 hacia Río Hurtado, en un trayecto de aproximadamente 60 km.

Museo Paleontológico de Caldera (Región de Atacama)

Ubicado en la ciudad de Caldera, este museo exhibe fósiles marinos y restos de vertebrados que habitaron la zona hace millones de años.

Su centro de interpretación ofrece una mirada educativa y accesible para toda la familia, consolidándose como uno de los lugares turísticos en Chile que acercan la ciencia al público general.

Cómo llegar: Desde Copiapó se llega por la Ruta 5 en un trayecto de 75 km hacia la costa.

Cerro Guido (Región de Magallanes)

En la Patagonia chilena, Cerro Guido se ha transformado en un punto clave para la investigación paleontológica.

Allí se han encontrado fósiles de dinosaurios y restos de ecosistemas del Cretácico. Aunque funciona principalmente como sitio de investigación científica, también se realizan visitas guiadas, lo que lo convierte en un atractivo alternativo dentro de los lugares turísticos en Chile vinculados al turismo científico.

Cómo llegar: Se accede desde Puerto Natales por la Ruta 9 y desvío hacia Cerro Guido, en un recorrido de unas 2 horas en vehículo.

Los centros de interpretación paleontológica en Chile son espacios que permiten viajar en el tiempo y comprender la historia natural del país.

Convertidos en auténticos lugares turísticos en Chile, estos destinos ofrecen una experiencia enriquecedora que combina ciencia, cultura y turismo, invitando a los visitantes a descubrir cómo era la vida hace millones de años.