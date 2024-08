CGE se suma a Enel y se somete a procedimiento compensatorio de Sernac

La Compañía General de Electricidad (CGE) aceptó iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) para gestionar las compensaciones a sus clientes afectados por interrupción prolongada del suministro eléctrico luego del temporal de viento y lluvia de comienzos de mes.



Lo anterior fue valorado positivamente por el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, ya que permitirá negociar compensaciones para los consumidores en un plazo acotado de tiempo.



“Desde el día de hoy nos ponemos a trabajar con CGE de forma tal de llegar lo más pronto posible a un acuerdo que permita establecer compensaciones e indemnizaciones, tanto por los daños emergentes sufridos por las y los consumidores, como también, por el daño moral experimentado durante todos estos días de largos cortes”, indicó.



Con esto, CGE se suma a la compañía eléctrica Enel, con la que el Sernac ya inició una mesa de trabajo para lograr las compensaciones más adecuadas para las familias afectadas.



Las compensaciones que comenzará a negociar Sernac con la empresa son diferentes a los descuentos por energía no suministrada que anunciaron algunas eléctricas, incluida CGE, para las próximas boletas.



Ambas son legales, sin embargo, en los PVC se toman en cuenta factores como daño moral, pérdida de alimentos, medicamentos o desperfectos de artefactos, entre otros.



Por otra parte, el Sernac se refirió a la situación de Saesa, Frontel y Luz Osorno que comunicaron el lunes que harán descuentos en las boletas, según lo que ellos mismos catalogan como un acto que “supera lo que establece la ley”.



En opinión del Sernac, esto no es correcto, ya que para los descuentos por energía no suministrada o por concepto de compensaciones por distintos daños, no sólo está establecido en una ley.



Lo planteado por estas empresas (Saesa, Frontel y Luz Osorno) no es correcto, dijo el director del organismo y se espera que además de la compensación por energía no suministrada (ley eléctrica) se complemente con la compensación por los diversos daños a la vida de las personas, consignado en la ley del consumidor.



Para ello, tanto a Saesa, Frontel, Codiner como Chilquinta, se les ha abierto un Procedimiento Compensatorio (PVC) en Sernac, el que, a diferencia de CGE y Enel, no han aceptado y por lo mismo se las demandará de no allanarse a compensar vía ley del consumidor.



En este sentido, Andrés Herrera argumentó que “esta es una declaración nuevamente unilateral que no garantiza que las compensaciones que se estén entregando por estas tres empresas cumplan con los estándares legales”.



“Es necesario precisar que las compensaciones, tanto de la Ley Eléctrica, como aquellas derivadas de la Ley del Consumidor son compensaciones legales a las que, las empresas están obligadas a entregar ante interrupciones y cortes de suministro injustificados”, añadió.



El Sernac ha insistido en reiteradas ocasiones que si no existe disposición de parte de alguna de las compañías de aceptar estas gestiones, se actuará en forma decidida, en conjunto con todos los municipios y vecinos afectados, presentando demandas colectivas.