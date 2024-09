Chadwick renunció a la Universidad San Sebastián

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció la tarde de este miércoles que renunció a la Universidad San Sebastián (USS) -donde era presidente de la Junta Directiva-, a raíz de las acciones legales que inició en contra de parlamentarios oficialistas que lo mencionan en la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco.



Según informó Emol, Chadwick, en un comunicado, repasó su trayectoria en el plantel hasta llegar a la Junta Directiva en junio de este año, “y a la que he presentado en el día de hoy mi renuncia”.



El exsecretario de Estado sostuvo que “debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio-continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias”.



Agregó que, “por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”.

“Agradezco la confianza depositada en mí en estos años en que he sido parte de la USS. Quiero reconocer también el compromiso y entrega de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, que día a día dan lo mejor de sí para avanzar en el camino hacia la excelencia USS”, remarcó.