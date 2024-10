Chiste racista de humorista proTrump sobre Puerto Rico genera repudió de celebridades latinas

Una polémica inusual surgió en el contexto de las actuales elecciones en Estados Unidos, a raíz de un comentario del humorista Tony Hinchcliffe durante un evento de Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York.

En esa ocasión, Hinchcliffe hizo una referencia despectiva a Puerto Rico, al describirlo como una “isla llena de basura”.

“No sé si ustedes saben esto, pero en este momento hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, comentó el comediante en ese momento.

LA REACCIÓN DE CELEBRIDADES

Este comentario generó rápidas reacciones entre varias celebridades y figuras musicales que son, precisamente, de Puerto Rico.

Entre los primeros en responder estuvieron Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny y Residente.

Ricky Martin compartió un video en redes sociales con las palabras de Hinchcliffe, acompañado de la frase “esto es lo que piensan de nosotros”. Además, pidió a la comunidad que lo difundiera “por la dignidad de nuestra comunidad. Despierta familia, basta ya de tanto odio”.

Ricky Martin posts, "This is what they think of us" pic.twitter.com/YtOo7s4Cpv