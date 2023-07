Chofer explicó cómo entregó “bonificación” solicitada por el alcalde Jadue

Óscar Orlando Doussang Jara, quien se desempeñaba como “chofer y acompañante de César Ramírez” entregó su declaración en la investigación que busca esclarecer una supuesta donación irregular que habría realizado la empresa Best Quality SPA a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).



De acuerdo a lo consignado por La Tercera, en la carpeta investigativa se estableció que Doussang Jara señaló que “en una reunión, en julio o agosto del 2020, en la municipalidad, que estaba César Ramírez, Jadue, Matías Muñoz y yo, se llegó al acuerdo final, que era un acuerdo de compra por cuatro contenedores de mascarillas. Ese día el alcalde Jadue indicó, además, que quería hacer un Supermercado Popular y que necesitaría un proveedor para traer insumos de China”.



En esta línea, el conductor indicó que en esta instancia “Jadue dijo que él compraba los contenedores pero que quería una bonificación de la empresa. Ante eso, César Ramírez le dijo que hablaría con Álvaro Castro porque no dependía de él”.



Posterior a dicho encuentro y de acuerdo al relato de Doussang Jara, habría recibido una guía de despacho en la bodega de Best Quality ante Ramírez y Castro.



“Yo retiré de la bodega alcohol gel, como 100 bidones, mascarillas, guantes, pecheras. Se cargaron el camión y fuimos a la calle Lircay, el número no recuerdo. El lugar era el Partido Comunista de Recoleta, nos estaba esperando Matías Muñoz y Ricardo. Yo bajé las mercaderías y ellos nos indicaron donde debíamos dejarlas dentro de la sede del Partido Comunista”, declaró el funcionario.



Asimismo, comentó que llevó otros productos hasta la Biblioteca de la Municipalidad de Recoleta, siendo recibido por un bodeguero llamado Ricardo, el mismo que había recibido los productos en el partido.



“Después llevé productos a la bodega de la Asociación en Vespucio Norte, siempre recibía Matías Muñoz. Y después de eso no tuve más contacto con Jadue o Muñoz”, precisó.



Al ser consultado respecto a mayores antecedentes y montos a los que equivalía los productos entregados, el hombre respondió “no tengo ninguna información del monto de dinero que correspondía a la bonificación pedida por Jadue y entregada en la sede del Partido Comunista en Recoleta”-



Cabe señalar que según publicó La Tercera, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte alista el ingreso de una solicitud de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), a quien se le imputará el delito de cohecho.



De acuerdo al medio citado, se le atribuirá autoría en la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, firma que durante la pandemia proveyó a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) -representada por Jadue- miles de insumos médicos: mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel.



El negocio consideraba un pago de más de $ 900 millones por parte de los municipios y fue en medio de las tratativas que surgió -según declaró uno de los ejecutivos de la firma- una petición del alcalde de Recoleta.



César Ramírez -vendedor y comisionista de Best Quality- se autodenunció ante la fiscalía y reveló un soborno que pagaron a Achifarp. Ante el Ministerio Público aseguró que Jadue les pidió un “bono” adicional de insumos que tuvo como destino el comunal Recoleta del Partido Comunista.