Claudio Narea y la querella de Jorge González contra Miguel Tapia: “También me deben dinero”

El exguitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, habló recientemente en torno a la querella que interpuso Jorge González en contra de Miguel Tapia y su exrepresentante, Alfonso Carbone, por supuestamente haberlo engañado para firmar documentos que permitieron la creación de sociedades comerciales, que tenían como fin explotar el patrimonio de la icónica banda.

Según la acusación, estos documentos fueron utilizados para crear la sociedad llamada San Miguel Spa, la cual logró contratos relevantes y generó altos ingresos, pero este dinero no habría llegado a González. De esta forma, la demanda fue considerada admisible, y ya se dio paso al proceso de investigación.

Bajo este contexto, Narea, en una conversación con Radio Futuro, fue consultado por este conflicto legal que mantienen sus dos excompañeros de la histórica agrupación, y profundizó acerca de su propia experiencia con este tipo de problemas.

“En Los Prisioneros mismos han puesto el pie encima algunas veces a algunos. En este caso a mí”, dijo el músico.

Asimismo, sostuvo que “cuando yo me fui de la banda en los años ’90, los muchachos siguieron tocando y según ellos, cuando lo conversamos después, ahí ganaron plata, cuando yo me fui, porque pudieron tocar en más lugares, cobrar mejor”.

“Finalmente, cada quien recibe lo que tiene que recibir. Yo estoy contento porque puedo tocar, puedo trabajar, puedo hacer música nueva. Y creo que no tenemos una igualdad, nunca la tuvimos dentro de Los Prisioneros”, señaló.

Además, mencionó en torno a la querella que “como espectador desconozco los detalles de esta situación. A mí obviamente también me deben dinero, pero no me he querellado”.

“Me deben dinero porque Fonseca manejaba esto y ya no está. Por lo menos a mí no me respondía nunca. Yo decía ‘oye, ¿cuándo hay pago?’, podían pasar meses y nunca me respondía”, añadió.

En este sentido, comentó que “yo les mandaba correos, los llamaba, les mandaba WhatsApp y nada, como si no existiera. Entonces obviamente me deben dinero, pero no sé cuánto”.