Claudio Orrego de cara a segunda vuelta: “No soy un candidato del oficialismo”

El gobernador de la Región Metropolitana y candidato a la reelección, Claudio Orrego (Ind.-exDC), aseguró que nunca se ha definido “ni como oficialista, ni como opositor”, lo que le permite trabajar con todos los sectores.

“No sé si me contendor pueda decir lo mismo”, afirmó.



“Represento una candidatura que es capaz de hablar desde la centro-derecha hasta la izquierda, con actores muy distintos, entre otras cosas porque respeto a todo el mundo y no injurio y no descalifico a nadie, y eso creo que diría que es una virtud y necesidad para Chile”, dijo a Radio Duna.



“Quien quiera apoyar nuestra candidatura, bienvenido sea, yo no voy a cambiar lo que pienso por quienes me apoyan, pero sí garantizo que voy a trabajar con todos los alcaldes desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, no sé si mi contendor pueda decir eso”, comentó.



En ese sentido agregó que “me apoyaron alcaldes vinculados al oficialismo mucho antes que los partidos. Me apoyaron muchos partidos después que yo inscribí mi candidatura como independiente, tuve que juntar 26.000 firmas, no me inscribió ningún partido y eso me da la libertad para decir lo que pienso y a trabajar con quien yo quiera”.



“Nunca me he definido ni como oficialista, ni como opositor. De hecho competí contra la candidata del oficialismo en la última elección, pero siempre he tenido el predicamento de que tengo que trabajar con el gobierno que sea para efectos de mejorar la vida de las personas”, concluyó.



En ese sentido comentó que “hay mucho voto nulo y blanco, o gente que simplemente no votó, que se quedó en la casa, en la cual tenemos que explicarles que esta es una elección muy importante para las comunas vulnerables que dependen de nuestra inversión”.



“Hay una estrategia por parte de mi contendor de politizar al máximo esta elección. Ha aparecido en todas sus presentaciones públicas con la candidata presidencial Evelyn Matthei, lo que es muy legítimo, pero han querido demostrar que esta es una especie de primaria presidencial para el próximo año, lo que honestamente me parece una falta de respeto para los vecinos de Santiago”.



