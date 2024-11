Claudio Orrego recibe apoyo de dirigentes de La Vega y reafirma su compromiso con la seguridad del icónico mercado

El candidato a la reelección como gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió este viernes con dirigentes de La Vega durante un desayuno en el que la administración reafirmó el respaldo a su candidatura.

En el encuentro, Claudio Orrego señaló que seguirá trabajando para sacar adelante los proyectos que abren la Pérgola de las Flores a la comunidad, la repavimentación de vereda del sector y la iniciativa que mejora el barrio la Chimba.

“En los últimos años hubo abandono, delincuencia, inseguridad en La Vega. Y eso es lo que estamos abordando a través de un trabajo colaborativo. Yo me he comprometido, no solamente con los locatarios de La Vega, sino que también con todos los habitantes de Santiago, que vamos a tomar todo el sector de La Chimba, desde el Mercado Central, pasando por La Pérgola de Las Flores, el mercado Tirso de Molina, La Vega Chica y La Vega Grande, para recuperar este espacio transformándolo en un lugar más seguro, caminable, sin comercio ambulante y sin delincuencia”, señaló Orrego.

En el encuentro también participó Roberto Letelier, presidente de la directiva de La Vega, quien detalló que “nosotros como mercado lo estamos apoyando porque hay un compromiso de mejorar el barrio La Chimba. A ello se suman los proyectos que mejoran la Plaza Fray Andresito y el sector Tirso de Molina”.

Tras la reunión que sostuvo con los dirigentes de La Vega, Claudio Orrego, recorrió acompañado del conocido vocero Arturo Guerrero, los puestos de este icónico mercado capitalino, saludando a los cientos de personas que día a día llegan a comprar.