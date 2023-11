Clínicas y aplicación del fallo GES: “Se comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes” 

Clínicas de Chile, asociación gremial que reúne a 40 prestadores de salud privada en Santiago y regiones, se refirió a la resolución de la Corte Suprema, el que rechazó aplazar la implementación del fallo GES, que anuló las alzas aplicadas desde octubre pasado, por lo cual las isapres deberán aplicar los precios del periodo anterior 2019-2022.



En un comunicado indicaron que “de ser esto efectivo, se comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes”.



“Especialmente -agregó- a los que tengan necesidades de salud impostergables o tratamientos en curso y, al mismo tiempo, provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones”, sostuvieron.



En esa línea, indicaron que “por ende, se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas”.



“Como Asociación de Clínicas de Chile A.G. -continuó- insistimos imperativamente en que los tiempos se agotan y que debemos poner en el centro de la discusión a los pacientes y sus necesidades, para lo cual la autoridad de salud debe proveer mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de los fallos, sin que ello ponga en jaque la salud de los chilenos y chilenas”, apuntaron.



Antes ya se había manifestado el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, quien señaló que “el fallo de GES es un elemento gravísimo. Si se aplicará el GES, lo más probable es que, no más allá de tres meses, las isapres no podrían mantener el equilibrio, mantener las coberturas”.



“Esto porque -agregó- estamos hablando de alrededor de $60.000 millones mensuales de menores ingresos. Como lo pudo comprobar la comisión técnica, estamos hablando del 12% de los ingresos de las compañías. Y las compañías están hoy día en un equilibrio precario. Entonces no podrían soportar esa disminución de ingresos”, finalizó en aquella ocasión.